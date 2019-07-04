«Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла не согласилось с отчётом КСП
04.07.2019
МУП направило официальное послание в прокуратуру, в котором оспорило результаты проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Орла. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Ранее городская КСП опубликовала отчёт об убытках и нарушениях, допущенных ТПП в 2018 году и в истекшем периоде 2019 года.
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