Трамвай врезался в микроавтобус у сквера Танкистов в Орле
19.09.2019
Авария случилась сегодня 19 сентября около 11 часов в начале улицы Пушкина.
По предварительным данным, водитель минивэна Mercedes остановился, чтобы поменять колесо, поставив машину между тротуаром и путями. Трамвай, проезжая со стороны Красного моста в сторону 3-й Курской, задел и серьёзно повредил заднюю часть автомобиля.
Фото: группа «Типичное такси» «Вконтакте».
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