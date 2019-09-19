Трамвай врезался в микроавтобус у сквера Танкистов в Орле

Авария случилась сегодня 19 сентября около 11 часов в начале улицы Пушкина.

По предварительным данным, водитель минивэна Mercedes остановился, чтобы поменять колесо, поставив машину между тротуаром и путями. Трамвай, проезжая со стороны Красного моста в сторону 3-й Курской, задел и серьёзно повредил заднюю часть автомобиля.

Фото: группа «Типичное такси» «Вконтакте».