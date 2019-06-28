Трамвай «превратился в паровоз» в Орле

Вечером 27 июня на 1-й Курской (рядом с перекрёстком с улицей 5 Августа) произошло ДТП с участием трамвая.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель трамвая не выдержал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем Renault, который ехал впереди. В свою очередь, Renault врезался в Nissan, также ехавший впереди него. Затем произошло ещё одно столкновение — с Hyundai. В итоге трамвай и первые две машины, участвовавшие в ДТП, образовали своеобразный «паровозик».

Авария обошлась без погибших и пострадавших. Водитель трамвая привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Фото: Управление МВД по Орловской области