Toyota «привезла» орловчанку в больницу

ДТП случилось 12 августа в 11 часов 20 минут в Орле на улице Михалицина у дома № 37. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Девушка 1999 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на неё наехала Toyota под управлением водителя 1953 года рождения, которая двигалась со стороны Раздольной улицы в сторону Московского шоссе.

Орловчанка получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали.