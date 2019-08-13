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Орел13.08.2019 Вторник 15:01
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Toyota «привезла» орловчанку в больницу

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13.08.2019

ДТП случилось 12 августа в 11 часов 20 минут в Орле на улице Михалицина у дома № 37. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Девушка 1999 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на неё наехала Toyota под управлением водителя 1953 года рождения, которая двигалась со стороны Раздольной улицы в сторону Московского шоссе.

Орловчанка получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали.

Теги:ОрёлОрловская область

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