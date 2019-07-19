Toyota Avensis и «восьмёрка» столкнулись в Орле, есть пострадавшие

Авария случилась 18 июля в 12:50 на Московской улице у дома № 102. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Инормарка ехала в сторону железнодорожного вокзала. Водитель (мужчина 1984 года рождения) не выдержал дистанцию и столкнулся с ВАЗом, который ехал впереди в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Однако госпитализация ему не понадобилась. Медпомощь пострадавшему оказали прямо на месте ДТП.