Toyota Avensis и «восьмёрка» столкнулись в Орле, есть пострадавшие
19.07.2019
Авария случилась 18 июля в 12:50 на Московской улице у дома № 102. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Инормарка ехала в сторону железнодорожного вокзала. Водитель (мужчина 1984 года рождения) не выдержал дистанцию и столкнулся с ВАЗом, который ехал впереди в попутном направлении.
В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Однако госпитализация ему не понадобилась. Медпомощь пострадавшему оказали прямо на месте ДТП.
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