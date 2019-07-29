Торговля и общепит в Орловской области «держат планку»

28 июля работники этих сфер отмечали профессиональный праздник.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в первой половине 2019 года оборот розничной торговли в нашем регионесоставил 66 миллиардов 900 миллионов рублей. Оборот общественного питания (с учётом деятельности индивидуальных предпринимателей) — 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Темпы роста показателей в сравнении с аналогичным периодом минувшего года в сопоставимых ценах составили 101% и 101,9% соответственно.

Как сообщает мэрия Орла, в областном центре каждый пятый рубль налоговых сборов, поступающих в региональную казну, приходится на сферу торговли и общепита. Кроме того, в Орле в данных сферах заняты 17,1% всего работающего населения.