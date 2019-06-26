Торговля «анонимными» полуфабрикатами велась в Орловской области

Нарушения выявил Россельхознадзор.

В ходе проверки выяснилось, что магазин, принадлежащий ООО «Янтарь», расположенный в Орловском районе, торговал колбасными изделиями и мясными полуфабрикатами, на которых не указывались дата выработки, сроки и условия хранения. Такая продукция (общим весом 14,6 килограмма) снята с реализации.

Материалы проверки направили в суд. В итоге компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.