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Только треть орловских маршруток оборудована валидаторами

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31.01.2019

Устройства для считывания информации с карт установлены в 115 автобусах из 348. Об этом сегодня на заседании Городского совета заявил начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.

С завтрашнего числа в Орле повышается стоимость проезда в маршрутках, но только при оплате наличными средствами (с 17 до 20 рублей). Для тех, кто расплачивается картой, цена за одну поездку останется прежней — 17 рублей.

В случае, если в маршрутке не установлен валидатор, пассажир, который хочет расплатиться картой, должен ехать за те же 17 рублей. Ванифатов отметил, что если в такой ситуации водитель откажется везти пассажира по указанному тарифу, пассажиру необходимо жаловаться в контролирующие инстанции (мэрию или Роспотребнадзор). Телефоны для таких обращений должны быть размещены в каждом автобусе.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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