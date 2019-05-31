Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.05.2019 Пятница 12:43
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Тихон и Илий встретятся с молодёжью

Тихон и Илий встретятся с молодёжью

Версия для печати

31.05.2019

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совместно со схиархимандритом Илием (Ноздриным) проведут открытую встречу с молодежью и общественностью. Информация об этом появилась на сайте Орловского государственного университета им. Тургенева.

Мероприятие под названием «Слово к юношеству» пройдет 8 июня на территории духовно-православного центра «Вятский Посад». Вход свободный.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьТихонИлийВятский Посад

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54967

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.05.2019

Орловской хореографической школе присвоено имя её основателя Элеоноры Панковой

31.05.2019

Михаил Коротаев подал в отставку

31.05.2019

Под Орлом сотрудники ГИБДД помогли появиться на свет ребёнку

31.05.2019

Как забронировать место для парковки автобуса на «Троицких хороводах»?

31.05.2019

Андрей Клычков встретился с делегацией Туркменистана

$ USD65.0583(+0.15)31.05
€ EUR72.4229(+0.01)31.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online