Тихон и Илий встретятся с молодёжью
31.05.2019
Митрополит Орловский и Болховский Тихон совместно со схиархимандритом Илием (Ноздриным) проведут открытую встречу с молодежью и общественностью. Информация об этом появилась на сайте Орловского государственного университета им. Тургенева.
Мероприятие под названием «Слово к юношеству» пройдет 8 июня на территории духовно-православного центра «Вятский Посад». Вход свободный.
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