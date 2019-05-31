Тихон и Илий встретятся с молодёжью

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совместно со схиархимандритом Илием (Ноздриным) проведут открытую встречу с молодежью и общественностью. Информация об этом появилась на сайте Орловского государственного университета им. Тургенева.

Мероприятие под названием «Слово к юношеству» пройдет 8 июня на территории духовно-православного центра «Вятский Посад». Вход свободный.