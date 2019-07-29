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Телеканал «Первый областной» продаёт кроссовер SsangYong Actyon Sports I

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29.07.2019

Автомобиль выпущен в 2011 году. Пробег — 173 тысячи километров. Пикап с двойной кабиной. Цвет — чёрный. Двигатель дизельный, мощность — 141 лошадиная сила, объём — два литра. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Руль левый. Автомобиль не требует ремонта. Количество владельцев — не менее трёх. Паспорт транспортного средства — оригинальный. Телеканал владеет машиной 5 лет и 10 месяцев. Автомобиль растаможен.

Салон чистый велюровый. Комплект зимних шин прилагается к машине в качестве подарка покупателю. Есть крышка багажного отделения (с трещиной). Машина принадлежит одной организации с пробега 70 тысяч километров. Мотор работает ровно, не ест масло, коробка переключает без толчков, плавно. В машине стоит новая рулевая рейка, заменена цепь ГРМ, промыты и отрегулированы форсунки, установлены новые тормозные диски и колодки. Есть документы по обслуживанию.

Комплектация Elegance P20A21.

Цена автомобиля — 350 тысяч рублей.

Контактный телефон +7 920 288-88-90.

Дополнительные сведения доступны на сайте auto.ru.

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Теги:ОрёлОрловская область

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