Телеканал «Первый областной» поможет орловчанам поучаствовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

Губернаторский конкурс проводится во второй раз. Престижный проект является региональным продолжением президентского конкурса «Лидеры России».

Его практическая цель — выявить перспективные молодые кадры и обеспечить их достойной работой. На данный момент организаторам поступило около 300 заявок на участие в конкурсе.

На одном из этапов участник должен записать видеоролик с презентацией своего проекта. Наш телеканал предлагает всем желающим свою помощь в решении этой задачи.

Претендентов будут ждать во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина (на Салтыкова-Щедрина, 31), на первом этаже, 3 августа с 10 до 16 часов.