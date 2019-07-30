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Орел30.07.2019 Вторник 17:36
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  3. Телеканал «Первый областной» поможет орловчанам поучаствовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

Телеканал «Первый областной» поможет орловчанам поучаствовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

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30.07.2019

Губернаторский конкурс проводится во второй раз. Престижный проект является региональным продолжением президентского конкурса «Лидеры России».

Его практическая цель — выявить перспективные молодые кадры и обеспечить их достойной работой. На данный момент организаторам поступило около 300 заявок на участие в конкурсе.

На одном из этапов участник должен записать видеоролик с презентацией своего проекта. Наш телеканал предлагает всем желающим свою помощь в решении этой задачи.

Претендентов будут ждать во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина (на Салтыкова-Щедрина, 31), на первом этаже, 3 августа с 10 до 16 часов.

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Теги:ОрёлОрловская область

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