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«Техспецкомплект» получил право на благоустройство территорий в Орле

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15.07.2019

ООО выиграло аукционы на благоустройство детского парка и площади «Содружество» (расположенной перед зданием завода УВМ). Впрочем, заявки «Техспецкомплекта» оказались единственными.

Стоимость работ составит, соответственно, 263 миллиона и 87 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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