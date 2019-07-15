«Техспецкомплект» получил право на благоустройство территорий в Орле
15.07.2019
ООО выиграло аукционы на благоустройство детского парка и площади «Содружество» (расположенной перед зданием завода УВМ). Впрочем, заявки «Техспецкомплекта» оказались единственными.
Стоимость работ составит, соответственно, 263 миллиона и 87 миллионов рублей.
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