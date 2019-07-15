«Техспецкомплект» получил право на благоустройство территорий в Орле

ООО выиграло аукционы на благоустройство детского парка и площади «Содружество» (расположенной перед зданием завода УВМ). Впрочем, заявки «Техспецкомплекта» оказались единственными.

Стоимость работ составит, соответственно, 263 миллиона и 87 миллионов рублей.