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Театр имени Тургенева открыл новый сезон спектаклем по Пушкину

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15.10.2018

Орловский государственный академический театр имени Тургенева открыл новый сезон. Он стал для театра уже 204-м.

Труппу и зрителей с этим событием поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Обратившись к коллективу и аудитории театра от лица губернатора Андрея Клычкова, он отметил, что русская классика не теряет своей актуальности и в современном мире.

Сезон открылся спектаклем «Дубровский» по мотивам известной повести Александра Пушкина.

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