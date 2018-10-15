Театр имени Тургенева открыл новый сезон спектаклем по Пушкину
15.10.2018
Орловский государственный академический театр имени Тургенева открыл новый сезон. Он стал для театра уже 204-м.
Труппу и зрителей с этим событием поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
Обратившись к коллективу и аудитории театра от лица губернатора Андрея Клычкова, он отметил, что русская классика не теряет своей актуальности и в современном мире.
Сезон открылся спектаклем «Дубровский» по мотивам известной повести Александра Пушкина.
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