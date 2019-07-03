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  3. Таможня заподозрила орловскую компанию в махинациях на миллион долларов

Таможня заподозрила орловскую компанию в махинациях на миллион долларов

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03.07.2019

В ходе проверок Федеральная таможенная служба установила, что в 2017 и 2018 году организация из Орловской области перевела средства фирмам из Болгарии и КНР (Тайваня) около миллиона долларов (около 64 миллионов рублей по текущему курсу).

Средства переводились в качестве платы за поставки промышленного оборудования. Однако выяснилось, что фирма не ввозила эти товары в Российскую Федерацию. Средства, уплаченные за оборудование, также не возвратились из-за рубежа в уполномоченный банк.

Теги:ОрёлОрловская область

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