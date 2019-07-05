Талантливую молодёжь в Орловской области наградят денежными премиями

Конкурсный отбор на получение премий стартует 15 и завершится 30 июля. Участвовать в нём могут орловчане в возрасте от 14 до 25 лет. Премии вручат в номинациях «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество» и «Любительский спорт».

Планируется вручить 12 премий по 20 тысяч рублей каждая.

Заявки будут приниматься по адресу «Орёл, улица Полесская, 24, кабинет 12» (отдел общего образования управления общего образования Департамента образования Орловской области).