Таксист сбил пешехода-нарушителя в Орле

Авария случилась 20 октября примерно в 00:05 в Северном районе у дома по Московскому шоссе, 113. Водитель автомобиля такси «Шкода Октавиа» (мужчина 1958 года рождения), двигаясь со стороны улицы Бурова в сторону улицы Михалицына, допустил наезд на переходившего проезжую часть в неположенном месте мужчину 1986 года рождения.

Пешеход получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не понадобилась.