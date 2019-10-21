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Орел21.10.2019 Понедельник 16:19
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Таксист сбил пешехода-нарушителя в Орле

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21.10.2019

Авария случилась 20 октября примерно в 00:05 в Северном районе у дома по Московскому шоссе, 113. Водитель автомобиля такси «Шкода Октавиа» (мужчина 1958 года рождения), двигаясь со стороны улицы Бурова в сторону улицы Михалицына, допустил наезд на переходившего проезжую часть в неположенном месте мужчину 1986 года рождения.

Пешеход получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не понадобилась.

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