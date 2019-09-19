Водитель такси сбил орловчанку насмерть на остановке трамвая
19.09.2019
Авария случилась сегодня в 14 часов на Грузовой улице.
Как сообщили представители ГИБДД, по предварительным данным, водитель автомобиля такси Renault Logan, проезжая трамвайную остановку, не затормозил. В результате иномарка сбила пассажиров, которые как раз выходили из трамвая.
Погиб один человек (женщина пенсионного возраста). Ещё одна женщина получила травмы. Также ГИБДД уточняет информацию о ещё одном пострадавшем — несовершеннолетнем.
Подробности — сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости».
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