Связываться с орловским «Дворянским гнездом» никто не захотел
16.07.2019
Благоустройство сквера откладывается на неопределённый срок. Об этом сообщил заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.
Городское Управление Коммунальным Хозяйством известило зампреда областного парламента, что торги по выбору подрядчика для проведения работ по благоустройству «Дворянки» не состоялись. Причина — полное отсутствие заявок.
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16.07.2019
Орловчане "померяются улицами"
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