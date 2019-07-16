Связываться с орловским «Дворянским гнездом» никто не захотел

Благоустройство сквера откладывается на неопределённый срок. Об этом сообщил заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Городское Управление Коммунальным Хозяйством известило зампреда областного парламента, что торги по выбору подрядчика для проведения работ по благоустройству «Дворянки» не состоялись. Причина — полное отсутствие заявок.