«Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном флешмобе

Театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном яблочном флешмобе.

Мероприятие состоится в здании театра 18-го октября в 18 часов 30 минут перед началом спектакля «Люди Ламанчи».

Орловцам предлагают принести в храм искусств собственноручно приготовленные пироги, пирожки, печенье, варенье, повидло, компоты и другую кулинарную продукцию.

Её оценит компетентное жюри, состоящее из актёров «Свободного пространства». Автор лучшего кушания получит приз.