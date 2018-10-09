«Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном флешмобе
09.10.2018
Театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном яблочном флешмобе.
Мероприятие состоится в здании театра 18-го октября в 18 часов 30 минут перед началом спектакля «Люди Ламанчи».
Орловцам предлагают принести в храм искусств собственноручно приготовленные пироги, пирожки, печенье, варенье, повидло, компоты и другую кулинарную продукцию.
Её оценит компетентное жюри, состоящее из актёров «Свободного пространства». Автор лучшего кушания получит приз.
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