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«Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном флешмобе

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09.10.2018

Театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» приглашает к участию в оригинальном яблочном флешмобе.

Мероприятие состоится в здании театра 18-го октября в 18 часов 30 минут перед началом спектакля «Люди Ламанчи».

Орловцам предлагают принести в храм искусств собственноручно приготовленные пироги, пирожки, печенье, варенье, повидло, компоты и другую кулинарную продукцию.

Её оценит компетентное жюри, состоящее из актёров «Свободного пространства». Автор лучшего кушания получит приз.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49751

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