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Свинина стала дешевле

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12.11.2019

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, об этом пишет РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре текущего года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее. «Русагро» снизил цены в третьем квартале на 23 процента, за первые девять месяцев года — на 14 процентов. Также снижение цен подтвердили в Национальном союзе свиноводов. При этом другие виды мяса, напротив, дорожают. Так, говядина за последний год подорожала на шесть процентов, курятина — на один процент. Напомним, Орловская область является одним из регионов-лидеров по производству свинины в России.

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