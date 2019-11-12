Свинина стала дешевле
12.11.2019
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, об этом пишет РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре текущего года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее. «Русагро» снизил цены в третьем квартале на 23 процента, за первые девять месяцев года — на 14 процентов. Также снижение цен подтвердили в Национальном союзе свиноводов. При этом другие виды мяса, напротив, дорожают. Так, говядина за последний год подорожала на шесть процентов, курятина — на один процент. Напомним, Орловская область является одним из регионов-лидеров по производству свинины в России.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58333
Другие новости раздела
12.11.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил наградами членов Союза художников России
$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?