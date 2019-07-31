Сухому фонтану в Орле присвоили имя
31.07.2019
Объект, построенный в Детском парке в конце 2018 года, называется «Краски детства». Об этом сообщается на сайте парка.
В ближайшее время на площадке у фонтана пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню города. 2 августа в 12 часов здесь состоятся: детский праздник, конкурс рисунков на асфальте, шоу мыльных пузырей и дискотека для детей. 3 августа с полудня у фонтана будет работать творческая мастерская, а в 16 часов опять состоится детская дискотека.
В день праздника, 5 августа, с 11 часов у фонтана «Краски детства» пройдут: спортивная программа, мероприятие на краеведческую тематику, игровая программа «В гостях у Фиксиков», дискотека для детей и квест-игра «Тайны нашего города».
Короткая ссылка obl1.ru/~/56345
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