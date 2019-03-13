Судебные приставы заставили владельца маршрутки заплатить орловчанину 545 тысяч рублей за ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной Службы Судебных Приставов.

Деньги взыскали в пользу водителя автомобиля «Фольксваген Туарег». Автомобиль попал в ДТП с маршруткой 3 января 2018 года. Столкновение допустил водитель автобуса.

В итоге автомобилисту потребовался недешёвый ремонт. Владелец иномарки обратился в суд, чтобы вернуть себе разницу между страховым возмещением и своими фактическими затратами.

Суд согласился с доводами и потребовал с ответчика 545 тысяч рублей. Однако ИП, которому принадлежала маршрутка, исполнил судебное постановление лишь после того, как приставы сначала наложили на него запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом, а затем поочерёдно арестовали два автобуса, принадлежащих предпринимателю.