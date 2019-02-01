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Орел01.02.2019 Пятница 20:39
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Судебные приставы предупреждают жителей Орловской области о дезинформации

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01.02.2019

Через сеть и мессенджер WhatsApp распространяется недостоверная информация, согласно которой гражданин может списать штрафы, наложенные на него ГИБДД, заплатив 1 рубль не позже чем через 20 дней после совершения нарушения.

В Управлении службы по Орловской области отметили, что эти сведения не соответствуют действительности. Штрафы, «оплаченные» таким необычным способом, поступают на исполнение в ФССП. В результате с должника, как с не оплатившего взыскание вовремя и полностью, требуют не только «штрафную» сумму, но и дополнительный исполнительский сбор.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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