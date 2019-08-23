Судьбу уникальной орловской аптеки решат на внеочередном заседании

Профильный комитет Горсовета Орла соберёт внеочередное заседание, чтобы ещё раз рассмотреть вопрос «Аптеки № 53» и вынести его на ближайшую сессию. Об этом сообщают «Орловские новости».

На «очередном» заседании комитета городские депутаты и чиновники так и не смогли прийти к единому мнению и решению по данной проблеме.

«Аптека № 53» единственная в Орловской области занимается изготовлением антисептических лекарственных средств. В 2016 году администрация Орла приняла решение вернуть помещения, которые занимают муниципальные аптеки, в казну. Аптекам пришлось оплачивать аренду, пополняя городской бюджет. В результате «Аптека № 53» «ушла в минус» и задолжала мэрии 6 миллионов рублей.

МУП подало на администрацию Орла в суд. Дело рассмотрят 4 сентября.