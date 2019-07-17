Судьбу Орловского района решили 103 человека

Именно столько местных жителей приняли участие в публичных слушаниях по вопросу создания муниципального округа. Об этом информирует районная администрация.

Участники слушаний одобрили инициативу по созданию округа. Теперь проект преобразований должен согласовать районный совет. Если всё пройдёт гладко, то округ создадут в 2021 году.

Муниципальный округ — новый вид муниципального образования, официально учреждённый в России только в этом году. Он предусматривает одноуровневую систему управления на всей территории, а также единый бюджет для выполнения полномочий местного самоуправления.

Сейчас в районе целых 17 поселений (16 сельских и 1 городское), при этом все они имеют отдельные администрации, однако, как правило, не имеют необходимого количества собственных средств для решения насущных проблем.