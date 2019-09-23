Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.09.2019 Понедельник 11:50
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Судьба орловского моста «Дружба» решится на этой неделе

Судьба орловского моста «Дружба» решится на этой неделе

Версия для печати

23.09.2019

27 сентября состоится электронный аукцион по определению нового подрядчика, который займётся реконструкцией объекта в Орле. До этого же числа принимаются заявки на участие в торгах.

Начальная (максимальная) цена контракта — 273 миллиона 240 тысяч 156 рублей.

На этот раз заказчиком работ выступает городское Управление Капитального Строительства. При заключении первого контракта на реконструкцию моста «Дружбы» (с ООО «РГС») эту роль исполняло Управление Коммунальным Хозяйством.

Теги:Орловская областьэлектронный аукционмост Дружбыадминистрация ОрлаУправление Капитального СтроительстваУправление Коммунальным Хозяйством

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57355

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.09.2019

«Кубок Орла» по карате не смог «улететь» в другой регион

20.09.2019

Пострадавший в ДТП у орловской АЗС ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии

3.4
20.09.2019

Глава орловской УК поплатился за налоговика

20.09.2019

Орловские мошенники примеривают новые маски

20.09.2019

Пятерых орловских полицейских наказали за скрытность

3
$ USD63.8487(-0.37)21.09
€ EUR70.5975(-0.34)21.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online