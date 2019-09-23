Судьба орловского моста «Дружба» решится на этой неделе
23.09.2019
27 сентября состоится электронный аукцион по определению нового подрядчика, который займётся реконструкцией объекта в Орле. До этого же числа принимаются заявки на участие в торгах.
Начальная (максимальная) цена контракта — 273 миллиона 240 тысяч 156 рублей.
На этот раз заказчиком работ выступает городское Управление Капитального Строительства. При заключении первого контракта на реконструкцию моста «Дружбы» (с ООО «РГС») эту роль исполняло Управление Коммунальным Хозяйством.
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