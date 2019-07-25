Суд в Орловской области приговорил деревья к перемене «места жительства»
25.07.2019
О необычном случае сообщил сайт «Уездный город Ливны».
Объектом судебного разбирательства стал спор двух соседей — мужчины и женщины, жителей Ливен. Орловчанка обратилась в суд, выразив беспокойство в связи с тем, что сосед посадил яблони всего в метре от её дома. Женщина опасалась, что её жилище может пострадать от того, что сосед постоянно поливает деревья.
Суд встал на её сторону — однако необычным образом. Вопреки обычной в таких случаях практике, он постановил не спилить, а перенести четыре спорные яблони на расстояние четырёх или более метров от границы земельных участков. Это необходимо сделать до 1 ноября.
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