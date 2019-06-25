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Суд в Орле рассмотрит дело о слишком глубоком бассейне

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25.06.2019

Следственный комитет направил в Заводской районный суд дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемая — индивидуальный предприниматель, в чьём аквацентре в июне минувшего года произошло ЧП. Во время группового занятия пятилетний мальчик спрыгнул в бассейн и не смог самостоятельно выбраться.

Ребёнок пробыл под водой около минуты. Благодаря своевременной медпомощи он остался жив. Однако ЧП причинило тяжкий вред его здоровью.

Как сообщает Следственный комитет, установлено, что глубина детского бассейна в аквацентре существенно превышала установленную законом норму.

Теги:ОрёлОрловская область

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