Советский районный суд Орла восстановил на службе заместителя начальника УФСИН России по Орловской области Георгия Чернова.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Орловец был уволен из уголовно-исполнительной системы летом этого года по достижении предельного возраста. Однако он не согласился с этим решением и обратился в судебные органы.
Суд согласился с Черновым и восстановил его на службе в прежней должности, а также взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний России в его пользу денежное довольствие за период вынужденного перерыва на службе и компенсацию морального вреда.
Между тем, решение пока не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.