Советский районный суд Орла восстановил на службе заместителя начальника УФСИН России по Орловской области Георгия Чернова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Орловец был уволен из уголовно-исполнительной системы летом этого года по достижении предельного возраста. Однако он не согласился с этим решением и обратился в судебные органы.

Суд согласился с Черновым и восстановил его на службе в прежней должности, а также взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний России в его пользу денежное довольствие за период вынужденного перерыва на службе и компенсацию морального вреда.

Между тем, решение пока не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.