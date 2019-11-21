Суд приговорил орловчанку к гостеприимству

Судебный орган первой инстанции вынес положительное решение по делу о понуждении обеспечения доступа в жилое помещение. Затем областной суд ещё раз рассмотрел дело и подтвердил приговор.

Иск подали представители Управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В Управление поступила жалоба от жительницы многоквартирного дома по улице Розы Люксембург в Орле. Орловчанка сообщила, что её квартиру несколько раз заливало водой.

Женщина предположила, что источник проблемы — в квартире, расположенной одним этажом выше, где, возможно, была сделана перепланировка. Однако подтвердить или опровергнуть это не удалось, так как хозяйка «подозрительной» квартиры отказалась впустить на свою территорию жилинспекторов. При этом она официально сослалась на свои конституционные права и представила письменный отказ в доступе в жилое помещение.

Однако решения судов оказались не в её пользу. Теперь жительнице Орла всё же придётся выполнить требования жилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.