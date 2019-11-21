Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.11.2019 Четверг 11:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Суд приговорил орловчанку к гостеприимству

Суд приговорил орловчанку к гостеприимству

Версия для печати

21.11.2019

Судебный орган первой инстанции вынес положительное решение по делу о понуждении обеспечения доступа в жилое помещение. Затем областной суд ещё раз рассмотрел дело и подтвердил приговор.

Иск подали представители Управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В Управление поступила жалоба от жительницы многоквартирного дома по улице Розы Люксембург в Орле. Орловчанка сообщила, что её квартиру несколько раз заливало водой.

Женщина предположила, что источник проблемы — в квартире, расположенной одним этажом выше, где, возможно, была сделана перепланировка. Однако подтвердить или опровергнуть это не удалось, так как хозяйка «подозрительной» квартиры отказалась впустить на свою территорию жилинспекторов. При этом она официально сослалась на свои конституционные права и представила письменный отказ в доступе в жилое помещение.

Однако решения судов оказались не в её пользу. Теперь жительнице Орла всё же придётся выполнить требования жилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58548

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.11.2019

Норковая шуба в Орле стала причиной для судебного «сериала»

21.11.2019

В Орле матери и сыну могут дать по 18 лет за тяжкое преступление

21.11.2019

Орловский чиновник поплатился за медлительность

21.11.2019

Куплю-продажу аварийной квартиры признали незаконной

21.11.2019

Столкновение с неосвещённым трактором унесло жизнь человека

1
$ USD64.0213(+0.25)21.11
€ EUR70.8524(+0.22)21.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online