Суд отпустил Артура Шлейхера (Саркисова) на волю

Железнодорожный районный суд не нашёл оснований для заключения подозреваемого под стражу.

Об избрании такой меры пресечения ходатайствовал следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Орловской области. Однако суд посчитал, что оснований для этого не имеется.

Как сообщают «Орловские новости», прокуратура будет обжаловать это судебное решение и настаивать на аресте Шлейхера (Саркисова). Дело ещё раз изучит областной суд.

Ранее Следственный комитет задержал Артура Шлейхера (Саркисова), бывшего директора компании «321 ВСУ», которая занималась несколькими важными объектами во время подготовки к празднованию юбилея Орла, в рамках уголовного дела о хищениях.

Незадолго до этого экс-глава компании провёл в Орле пресс-конференцию, на которой сообщил, что все уголовные дела, возбуждённые в отношении него, прекращены в связи с отсутствием состава преступления. Однако СМИ выяснили, что постановление о закрытии дел было отменено прокуратурой как незаконное в августе текущего года.