Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2018 Среда 13:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева

Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева

Версия для печати

28.11.2018

Владимир Мухин признан виновным в совершённых преступлениях и приговорён к 21 году строгого режима. Прокуратура просила суд о наказании в 22 года.

Кроме того, осуждённый оштрафован на 500 тысяч рублей. Также с него взыщут 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда вдове Андрея Уварова.

Кроме двух убийств Мухин признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают «Орловские новости».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудубийствокриминал

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50992

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2018

В Орле открылась конференция «16 Литовская стрелковая дивизия в боях на Орловщине»

28.11.2018

В мэрии Орла назвали дату установки главной городской ёлки

28.11.2018

В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

28.11.2018

Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

28.11.2018

29 ноября в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области

$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online