Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева
28.11.2018
Владимир Мухин признан виновным в совершённых преступлениях и приговорён к 21 году строгого режима. Прокуратура просила суд о наказании в 22 года.
Кроме того, осуждённый оштрафован на 500 тысяч рублей. Также с него взыщут 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда вдове Андрея Уварова.
Кроме двух убийств Мухин признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают «Орловские новости».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50992
Другие новости раздела
28.11.2018
В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных
$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?