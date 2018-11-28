Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева

Владимир Мухин признан виновным в совершённых преступлениях и приговорён к 21 году строгого режима. Прокуратура просила суд о наказании в 22 года.

Кроме того, осуждённый оштрафован на 500 тысяч рублей. Также с него взыщут 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда вдове Андрея Уварова.

Кроме двух убийств Мухин признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают «Орловские новости».