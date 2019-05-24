Суд Орловского района приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима

Орловчанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как установили следствие и суд, мужчина, в ходе распития спиртных напитков, облил бензином и поджёг свою знакомую. Осуждённый совершил это, имея умысел на причинение тяжких телесных повреждений и действуя на почве ревности.

После, сам испугавшись своего поступка, он погасил пламя и доставил пострадавшую в больницу. Медики оказали ей помощь.

Приговор суда не вступил в законную силу.