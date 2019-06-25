Суд ограничил деятельность орловской птицефабрики

Орловский филиал ООО «Продмит», расположенный в Ливенском районе, на 90 суток лишился права заниматься утилизацией биологических отходов.

Суд вынес решение на основе материалов территориального управления Россельхознадзора. Ведомство установило, что на предприятии нарушались санитарные нормы и правила обращения с биологическими отходами.

Так, здесь отсутствовало специальное место для утилизации павшей птицы. Отходы производства хранились на площадке, к которой имели открытый доступ люди и животные. Останки птиц хранились в неплотно закрытых контейнерах. Кроме того, как установил Россельхознадзор, павшую птицу просто закапывали в землю в нескольких сотнях метров от предприятия.