Суд ограничил деятельность орловской птицефабрики
25.06.2019
Орловский филиал ООО «Продмит», расположенный в Ливенском районе, на 90 суток лишился права заниматься утилизацией биологических отходов.
Суд вынес решение на основе материалов территориального управления Россельхознадзора. Ведомство установило, что на предприятии нарушались санитарные нормы и правила обращения с биологическими отходами.
Так, здесь отсутствовало специальное место для утилизации павшей птицы. Отходы производства хранились на площадке, к которой имели открытый доступ люди и животные. Останки птиц хранились в неплотно закрытых контейнерах. Кроме того, как установил Россельхознадзор, павшую птицу просто закапывали в землю в нескольких сотнях метров от предприятия.
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