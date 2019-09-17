Суд обязал орловский Департамент здравоохранения возместить расходы на тест-полоски
17.09.2019
Таким образом суд удовлетворил требования прокуратуры.
В надзорное ведомство обратились родители ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Несовершеннолетний болен сахарным диабетом. Однако, вопреки закону, ребёнка не обеспечили тест-полосками для контроля сахара за бюджетный счёт. Родителям пришлось покупать их на личные средства.
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