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  3. Суд обязал орловский Департамент здравоохранения возместить расходы на тест-полоски

Суд обязал орловский Департамент здравоохранения возместить расходы на тест-полоски

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17.09.2019

Таким образом суд удовлетворил требования прокуратуры.

В надзорное ведомство обратились родители ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Несовершеннолетний болен сахарным диабетом. Однако, вопреки закону, ребёнка не обеспечили тест-полосками для контроля сахара за бюджетный счёт. Родителям пришлось покупать их на личные средства.

Теги:Орловская областьдети с ограниченными возможностями здоровья

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