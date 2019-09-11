Суд над бывшими орловскими полицейскими-начальниками состоится в ближайшее время

Речь идёт о Фёдоре Козине (экс-начальнике полиции по оперативной работе Управления МВД России по Орловской области) и Павле Клёнышеве (экс-начальнике ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) отделения полиции № 3 (по Железнодорожному району Орла).

Как сообщает «Коммерсант», Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении данных лиц. В окончательной редакции Козину вменяется «получение взятки группой лиц в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями», Клёнышеву — только первая статья.

В ближайшее время обвиняемые и защита начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Козин и Клёнышев, ещё служа в полиции, получили два миллиона рублей от руководителя коммерческих структур за помощь в уклонении от уголовной ответственности по статьям «кража и «мошенничество».