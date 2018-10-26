Суд Мценского района вынес приговор по делу о возмещении морального вреда родителям, потерявшим в ДТП своего ребёнка
26.10.2018
Несовершеннолетний погиб в результате аварии с участием трёх автомобилей. Он находился в салоне одной из машин.
Родители обратились в суд, чтобы взыскать с виновника аварии моральную компенсацию.
Суд удовлетворил иск. Однако в итоге всех тяжб сумма компенсации снизилась с полутора миллионов до восьмиста тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50124
Другие новости раздела
26.10.2018
Сегодня в Орле пройдут торжества, посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
26.10.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с директором Департамента растениеводства Минсельхоза РФ
$ USD65.7476(+0.12)26.10
€ EUR74.9851(-0.1)26.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют