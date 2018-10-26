Суд Мценского района вынес приговор по делу о возмещении морального вреда родителям, потерявшим в ДТП своего ребёнка

Несовершеннолетний погиб в результате аварии с участием трёх автомобилей. Он находился в салоне одной из машин.

Родители обратились в суд, чтобы взыскать с виновника аварии моральную компенсацию.

Суд удовлетворил иск. Однако в итоге всех тяжб сумма компенсации снизилась с полутора миллионов до восьмиста тысяч рублей.