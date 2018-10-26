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Орел26.10.2018 Пятница 12:45
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  3. Суд Мценского района вынес приговор по делу о возмещении морального вреда родителям, потерявшим в ДТП своего ребёнка

Суд Мценского района вынес приговор по делу о возмещении морального вреда родителям, потерявшим в ДТП своего ребёнка

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26.10.2018

Несовершеннолетний погиб в результате аварии с участием трёх автомобилей. Он находился в салоне одной из машин.

Родители обратились в суд, чтобы взыскать с виновника аварии моральную компенсацию.

Суд удовлетворил иск. Однако в итоге всех тяжб сумма компенсации снизилась с полутора миллионов до восьмиста тысяч рублей.

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