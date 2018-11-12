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  3. Суд лишил бывшего замдиректора «АИЖК Орловской области» выплат при увольнении

Суд лишил бывшего замдиректора «АИЖК Орловской области» выплат при увольнении

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12.11.2018

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

С иском обратилось «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области». Организация просила признать недействительными условия соглашений о внесении изменений в трудовой договор. В соответствии с ними экс-замгендиректор Вадим Соломин получал значительные выплаты при увольнении (пять среднемесячных заработков).

Свою просьбу агентство мотивировало законодательными нормами, а также общим экономическим состоянием организации.

Суд удовлетворил иск, сославшись на нормы Трудового кодекса.

В «АИЖК Орловской области» Соломин проработал с июня 2015 по июль 2018 года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьАИЖКсуд

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