Суд лишил бывшего замдиректора «АИЖК Орловской области» выплат при увольнении
12.11.2018
Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.
С иском обратилось «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области». Организация просила признать недействительными условия соглашений о внесении изменений в трудовой договор. В соответствии с ними экс-замгендиректор Вадим Соломин получал значительные выплаты при увольнении (пять среднемесячных заработков).
Свою просьбу агентство мотивировало законодательными нормами, а также общим экономическим состоянием организации.
Суд удовлетворил иск, сославшись на нормы Трудового кодекса.
В «АИЖК Орловской области» Соломин проработал с июня 2015 по июль 2018 года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50449
Другие новости раздела
$ USD66.8497(+0.63)10.11
€ EUR75.8076(+0.14)10.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?