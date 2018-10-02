Студенты Орловского Государственного Университета имени Тургенева приняли участие в Международной конференции Saratov Fall Meeting
02.10.2018
Мероприятие проходило в Саратовском государственном университете имени Чернышевского.
Основными событиями конференции стали Международная школа для студентов и молодых ученых по оптике, лазерной физике и биофотонике и симпозиум на аналогичные темы.
Команда опорного вуза Орловской области представила вниманию участников конференции результаты выполнения стратегического проекта под названием «Университетская клиника социально-значимых заболеваний».
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