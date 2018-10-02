Студенты Орловского Государственного Университета имени Тургенева приняли участие в Международной конференции Saratov Fall Meeting

Мероприятие проходило в Саратовском государственном университете имени Чернышевского.

Основными событиями конференции стали Международная школа для студентов и молодых ученых по оптике, лазерной физике и биофотонике и симпозиум на аналогичные темы.

Команда опорного вуза Орловской области представила вниманию участников конференции результаты выполнения стратегического проекта под названием «Университетская клиника социально-значимых заболеваний».