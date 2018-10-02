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  3. Студенты Орловского Государственного Университета имени Тургенева приняли участие в Международной конференции Saratov Fall Meeting

Студенты Орловского Государственного Университета имени Тургенева приняли участие в Международной конференции Saratov Fall Meeting

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02.10.2018

Мероприятие проходило в Саратовском государственном университете имени Чернышевского.

Основными событиями конференции стали Международная школа для студентов и молодых ученых по оптике, лазерной физике и биофотонике и симпозиум на аналогичные темы.

Команда опорного вуза Орловской области представила вниманию участников конференции результаты выполнения стратегического проекта под названием «Университетская клиника социально-значимых заболеваний».

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