Строительство детских садов в Орловской области продолжается в соответствии с графиками работ
20.05.2019
Об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства Орловской области, где обсуждалось строительство садиков в Орле в микрорайоне «Зареченский» и в Орловском районе в деревне Жилина.
Объекты строит ООО «Орловское строительное управление — 2». Каждый из садиков рассчитан на 230 мест и должен быть сдан в текущем году.
В садике, который строится в микрорайоне «Зареченский», уже начались внутренние отделочные работы. В Орловском районе в здании будущего детсада начались работы по утеплению полов первого этажа, в конце текущего месяца заработает котельная.
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