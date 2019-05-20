Строительство детских садов в Орловской области продолжается в соответствии с графиками работ

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства Орловской области, где обсуждалось строительство садиков в Орле в микрорайоне «Зареченский» и в Орловском районе в деревне Жилина.

Объекты строит ООО «Орловское строительное управление — 2». Каждый из садиков рассчитан на 230 мест и должен быть сдан в текущем году.

В садике, который строится в микрорайоне «Зареченский», уже начались внутренние отделочные работы. В Орловском районе в здании будущего детсада начались работы по утеплению полов первого этажа, в конце текущего месяца заработает котельная.