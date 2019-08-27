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«Стрелка с Трансмаша» и его помощника будут судить

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27.08.2019

Дело, возбуждённое после стрельбы по прохожим из автомобиля в Орле 7 апреля текущего года, направлено в суд. Об этом сообщает Следственный комитет.

Обвиняемые — мужчины 46 и 23 лет, жители областного центра. Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями «хулиганство» и «побои».

Как сообщает СУ СК РФ, установлено, что в этот день вечером орловчане вступили в преступный сговор. Мужчины, передвигавшиеся на легковом автомобиле по улицам Заводского района (ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с остановкой общественного транспорта «Трансмаш»), решили организовать серию нападений на незнакомых прохожих женского пола.

Один из обвиняемых управлял автомобилем, открывал окна машины и подавал пули. Другой, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвёл минимум 28 прицельных выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. При этом «стрелок» был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате этих действий пострадали четверо девушек, в том числе две несовершеннолетних.

Теги:ОрёлОрловская областьСледственный комитетхулиганствопобоиСУ СК РФстрельбапреступлениясуд

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