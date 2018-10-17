Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде

Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в подмосковном Сергиевом Посаде. «Поединки хоров» пройдут там с 25-го по 27-е октября.

По правилам, в составе хоровых коллективов, которые участвуют в конкурсе, должны преобладать люди пенсионного и предпенсионного возраста. 70% вокалистов должны быть старше пятидесяти пяти лет.

Самой старшей участнице конкурса — 87 лет.

В конкурсе участвуют представители тридцати регионов страны.

Жюри «битвы хоров» возглавляет профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Малышева.