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  3. Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде

Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде

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17.10.2018

Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в подмосковном Сергиевом Посаде. «Поединки хоров» пройдут там с 25-го по 27-е октября.

По правилам, в составе хоровых коллективов, которые участвуют в конкурсе, должны преобладать люди пенсионного и предпенсионного возраста. 70% вокалистов должны быть старше пятидесяти пяти лет.

Самой старшей участнице конкурса — 87 лет.

В конкурсе участвуют представители тридцати регионов страны.

Жюри «битвы хоров» возглавляет профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Малышева.

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