Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде
17.10.2018
Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в подмосковном Сергиевом Посаде. «Поединки хоров» пройдут там с 25-го по 27-е октября.
По правилам, в составе хоровых коллективов, которые участвуют в конкурсе, должны преобладать люди пенсионного и предпенсионного возраста. 70% вокалистов должны быть старше пятидесяти пяти лет.
Самой старшей участнице конкурса — 87 лет.
В конкурсе участвуют представители тридцати регионов страны.
Жюри «битвы хоров» возглавляет профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Малышева.
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