Стратегия безопасности снизит смертность на дорогах в пять раз
18.11.2019
За десять месяцев этого года в Орловской области в ДТП погибли 75 человек, почти 800 получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры прозвучали на заседании Круглого стола в областном Совете. В относительном выражении число ДТП за год снизилось на 5%, число погибших в дорожных авариях — на 229%, количество получивших травмы — на 9%. Утвержденная «Стратегия развития и совершенствования системы безопасности дорожного движения в Орловской области» ставит цели через пять лет снизить смертность на дорогах практически в пять раз.
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