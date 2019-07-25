«Стратегический» груз пытались вывезти контрабандой из Орловщины в Польшу
25.07.2019
Готовые для переплавки чугунные слитки общим весом в 20 тонн задержали на таможне. Специалисты Орловского таможенного поста выяснили, что одно из предприятий нашего региона пыталось вывезти их в Польшу под видом ферросплавов. Однако таможенники вовремя обратили внимание на несоответствие документов и фактов.
Предполагается, что целью этой авантюры была попытка сэкономить средства при уплате вывозной пошлины.
Специалисты оценили рыночную стоимость слитков в 1 миллион 700 тысяч рублей.
Отдел дознания Курской таможни возбудил уголовное дело по факту контрабандны стратегически важных товаров. В настоящее время оно передано в полицию.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56217
Другие новости раздела
$ USD63.1572(+0.04)26.07
€ EUR70.294(-0.03)26.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?