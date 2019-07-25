«Стратегический» груз пытались вывезти контрабандой из Орловщины в Польшу

Готовые для переплавки чугунные слитки общим весом в 20 тонн задержали на таможне. Специалисты Орловского таможенного поста выяснили, что одно из предприятий нашего региона пыталось вывезти их в Польшу под видом ферросплавов. Однако таможенники вовремя обратили внимание на несоответствие документов и фактов.

Предполагается, что целью этой авантюры была попытка сэкономить средства при уплате вывозной пошлины.

Специалисты оценили рыночную стоимость слитков в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Отдел дознания Курской таможни возбудил уголовное дело по факту контрабандны стратегически важных товаров. В настоящее время оно передано в полицию.