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  3. «Стратегический» груз пытались вывезти контрабандой из Орловщины в Польшу

«Стратегический» груз пытались вывезти контрабандой из Орловщины в Польшу

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25.07.2019

Готовые для переплавки чугунные слитки общим весом в 20 тонн задержали на таможне. Специалисты Орловского таможенного поста выяснили, что одно из предприятий нашего региона пыталось вывезти их в Польшу под видом ферросплавов. Однако таможенники вовремя обратили внимание на несоответствие документов и фактов.

Предполагается, что целью этой авантюры была попытка сэкономить средства при уплате вывозной пошлины.

Специалисты оценили рыночную стоимость слитков в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Отдел дознания Курской таможни возбудил уголовное дело по факту контрабандны стратегически важных товаров. В настоящее время оно передано в полицию.

Теги:ОрёлОрловская область

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