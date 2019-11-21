Столкновение с неосвещённым трактором унесло жизнь человека
21.11.2019
Авария с погибшим случилась 20 ноября в 17:50 на трассе «Дросково-Колпны» на 6 километре.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель Kia Soul, двигаясь в сторону Дросково, не выдержал нужной дистанции с трактором, который ехал впереди. При этом сельхозтехника везла две телеги. На тракторе не было габаритных огней и опознавательных знаков.
Погиб пассажир иномарки — мужчина 1989 года рождения. Он ехал на заднем сиденье. Пострадавший скончался до приезда «Скорой помощи».
Также в Ливенскую ЦРБ пришлось госпитализировать водителя и ещё одного пассажира Kia.
По факту ДТП ведётся расследование.
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