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Орел21.11.2019 Четверг 11:33
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Столкновение с неосвещённым трактором унесло жизнь человека

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21.11.2019

Авария с погибшим случилась 20 ноября в 17:50 на трассе «Дросково-Колпны» на 6 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель Kia Soul, двигаясь в сторону Дросково, не выдержал нужной дистанции с трактором, который ехал впереди. При этом сельхозтехника везла две телеги. На тракторе не было габаритных огней и опознавательных знаков.

Погиб пассажир иномарки — мужчина 1989 года рождения. Он ехал на заднем сиденье. Пострадавший скончался до приезда «Скорой помощи».

Также в Ливенскую ЦРБ пришлось госпитализировать водителя и ещё одного пассажира Kia.

По факту ДТП ведётся расследование.

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