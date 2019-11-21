Столкновение с неосвещённым трактором унесло жизнь человека

Авария с погибшим случилась 20 ноября в 17:50 на трассе «Дросково-Колпны» на 6 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель Kia Soul, двигаясь в сторону Дросково, не выдержал нужной дистанции с трактором, который ехал впереди. При этом сельхозтехника везла две телеги. На тракторе не было габаритных огней и опознавательных знаков.

Погиб пассажир иномарки — мужчина 1989 года рождения. Он ехал на заднем сиденье. Пострадавший скончался до приезда «Скорой помощи».

Также в Ливенскую ЦРБ пришлось госпитализировать водителя и ещё одного пассажира Kia.

По факту ДТП ведётся расследование.