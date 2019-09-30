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  3. Столкновение КАМАЗа и «Мазды» привело к смерти

Столкновение КАМАЗа и «Мазды» привело к смерти

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30.09.2019

Авария случилась 28 сентября в 14 часов 40 минут на трассе «Ливны — Навесное — Окуневы Горы» на перекрёстке равнозначных дорог. КАМАЗ с прицепом, загруженный свёклой, не уступил проезжую часть легковой иномарке. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель «Мазды» (мужчина 1983 года рождения) скончался на месте. Его пассажирка (1970 года рождения) получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьОрёлУправление ГИБДДдорожное происшествие

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