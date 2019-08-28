Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.08.2019 Среда 11:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Стиляга» и «трудяга» не поделили трассу «Орёл — Брянск»

«Стиляга» и «трудяга» не поделили трассу «Орёл — Брянск»

Версия для печати

28.08.2019

В Орловском области произошло ДТП с участием двух грузовиков — КАМАЗа и МАЗа. Авария случилась 27 августа в 14 часов 30 минут на трассе «Орёл — Брянск» на территории Орловского района рядом с посёлком Становой Колодезь.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, предварительно установлено, что водитель КАМАЗа не уступил дорогу водителю МАЗа. Грузовики столкнулись. После этого КАМАЗ перевернулся.

Водитель МАЗа получил телесные повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Любопытно, что ещё в эпоху СССР именно эти две модели грузовиков неформально противопоставлялись друг другу, причём в пользу продукции белорусского автопрома («стиляга» КАМАЗ против «трудяги» МАЗа).

Теги:ОрёлОрловская областьДТПавариягрузовикитрасса Орёл - БрянскОрловский районКАМАЗМАЗ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56886

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.08.2019

Орловчанин неправильно повёл себя в гостях

28.08.2019

За потоки грязи в микрорайоне Орла придётся заплатить

28.08.2019

В Орловской области стало на 16 врачей больше

1
28.08.2019

Главный следователь взял на личный контроль случай с орловским инвалидом

28.08.2019

На пожар в главном здании Орловской области выехали 7 автомобилей МЧС

$ USD66.2608(+0.29)28.08
€ EUR73.6091(+0.21)28.08

Наш опрос

Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online