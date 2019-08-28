«Стиляга» и «трудяга» не поделили трассу «Орёл — Брянск»

В Орловском области произошло ДТП с участием двух грузовиков — КАМАЗа и МАЗа. Авария случилась 27 августа в 14 часов 30 минут на трассе «Орёл — Брянск» на территории Орловского района рядом с посёлком Становой Колодезь.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, предварительно установлено, что водитель КАМАЗа не уступил дорогу водителю МАЗа. Грузовики столкнулись. После этого КАМАЗ перевернулся.

Водитель МАЗа получил телесные повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Любопытно, что ещё в эпоху СССР именно эти две модели грузовиков неформально противопоставлялись друг другу, причём в пользу продукции белорусского автопрома («стиляга» КАМАЗ против «трудяги» МАЗа).