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  3. Стихотворения орловского поэта Евгения Понтюхова вошли в сборник «Современный русский свободный стих»

Стихотворения орловского поэта Евгения Понтюхова вошли в сборник «Современный русский свободный стих»

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10.06.2019

Книга издана в Москве при поддержке Министерства культуры и Российского союза профессиональных литераторов. Сборник представляет собой антологию по материалам Фестивалей свободного стиха с 1990 по 2018 гг. География участников обширна: от разных городов России до ближнего зарубежья и Европы.

Евгений Николаевич Понтюхов — поэт, прозаик, очеркист. Возглавлял редакцию Знаменской районной газеты. Публиковался во многих российских журналах и альманахах. Член Союза литераторов России и Союза журналистов. Участник Международного конгресса поэтов.

Тема его творчества: родная русская природа, человек в её многообразии.

Теги:ОрёлОрловская Областьпоэзия

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