Стихотворения орловского поэта Евгения Понтюхова вошли в сборник «Современный русский свободный стих»
10.06.2019
Книга издана в Москве при поддержке Министерства культуры и Российского союза профессиональных литераторов. Сборник представляет собой антологию по материалам Фестивалей свободного стиха с 1990 по 2018 гг. География участников обширна: от разных городов России до ближнего зарубежья и Европы.
Евгений Николаевич Понтюхов — поэт, прозаик, очеркист. Возглавлял редакцию Знаменской районной газеты. Публиковался во многих российских журналах и альманахах. Член Союза литераторов России и Союза журналистов. Участник Международного конгресса поэтов.
Тема его творчества: родная русская природа, человек в её многообразии.
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