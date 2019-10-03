Статус особой экономической зоны во Мценском районе Орловской области утвержден премьером Дмитрием Медведевым

Особую экономическую зону промышленного типа создается на территории Мценского района Орловской области. Постановление об этом было подписано премьером Дмитрием Медведевым.

Согласно опубликованного на сайте правительства России постановления, на территории особой экономической зоны «Орел» создается несколько высокотехнологичных производств. В частности, в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ «Орел» запустят производства по переработке зерна, молока, построят кожевенный завод и высокотехнологичное предприятие по производству упаковки.

Правительство ожидает, что к 2028 году объем вложений потенциальных инвесторов в ОЭЗ «Орел» превысит 9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет двух тысяч.