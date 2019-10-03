Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.10.2019 Четверг 10:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Статус особой экономической зоны во Мценском районе Орловской области утвержден премьером Дмитрием Медведевым

Статус особой экономической зоны во Мценском районе Орловской области утвержден премьером Дмитрием Медведевым

Версия для печати

03.10.2019

Особую экономическую зону промышленного типа создается на территории Мценского района Орловской области. Постановление об этом было подписано премьером Дмитрием Медведевым.

Согласно опубликованного на сайте правительства России постановления, на территории особой экономической зоны «Орел» создается несколько высокотехнологичных производств. В частности, в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ «Орел» запустят производства по переработке зерна, молока, построят кожевенный завод и высокотехнологичное предприятие по производству упаковки.

Правительство ожидает, что к 2028 году объем вложений потенциальных инвесторов в ОЭЗ «Орел» превысит 9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет двух тысяч.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57574

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.10.2019

На форуме «СПЕКТР-2019» обсудили основные вопросы инфокоммуникационной отрасли

02.10.2019

За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%

02.10.2019

Орловских пенсионеров угостили «солдатской кашей»

02.10.2019

Панков в Орле получил большой срок за смертельное избиение

5
02.10.2019

Названы улицы Орла, которым повезёт в 2020 году

2.5
$ USD65.4399(+0.37)03.10
€ EUR71.4669(+0.62)03.10

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online