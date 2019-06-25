Стартует запись в новый детский сад Орла

Приём заявлений на обучение детей в новом садике № 96, который будет располагаться в микрорайоне Зареченский на улице Полковника Старинова, стартует 27 июня. Об этом сообщили в мэрии.

Чтобы подать такую бумагу, можно обратиться к руководству дошкольного учреждения на 1-ю Посадскую, 14 (здание администрации Заводского района Орла), в кабинет 63 (контактный телефон — 73-52-91). Также заявление можно направить через МФЦ или портал Государственных и муниципальных услуг.