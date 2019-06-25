Стартует запись в новый детский сад Орла
25.06.2019
Приём заявлений на обучение детей в новом садике № 96, который будет располагаться в микрорайоне Зареченский на улице Полковника Старинова, стартует 27 июня. Об этом сообщили в мэрии.
Чтобы подать такую бумагу, можно обратиться к руководству дошкольного учреждения на 1-ю Посадскую, 14 (здание администрации Заводского района Орла), в кабинет 63 (контактный телефон —
Короткая ссылка obl1.ru/~/55515
Другие новости раздела
25.06.2019
Ещё один орловчанин погиб на воде
25.06.2019
Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут
$ USD62.9095(-0.22)25.06
€ EUR71.5973(+0.25)25.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?