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Орел25.06.2019 Вторник 11:59
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Стартует запись в новый детский сад Орла

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25.06.2019

Приём заявлений на обучение детей в новом садике № 96, который будет располагаться в микрорайоне Зареченский на улице Полковника Старинова, стартует 27 июня. Об этом сообщили в мэрии.

Чтобы подать такую бумагу, можно обратиться к руководству дошкольного учреждения на 1-ю Посадскую, 14 (здание администрации Заводского района Орла), в кабинет 63 (контактный телефон — 73-52-91). Также заявление можно направить через МФЦ или портал Государственных и муниципальных услуг.

Теги:ОрёлОрловская область

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